Η Bella Hadid αναβάθμισε το sleek-back bun με τον πιο ρομαντικό τρόπο

Μια λεπτομέρεια αρκεί για να δώσει νέα ζωή στο κλασικό updo.

Υπάρχουν κάποια beauty looks που βγαίνουν στο προσκήνιο ξανά και ξανά και κάθε φορά μοιάζουν φρέσκα. Το κλασικό slick-back bun είναι ένα από αυτά, αλλά αυτή τη φορά η Bella Hadid το απογείωσε με μια λεπτομέρεια που κλέβει την παράσταση.





Κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στο Λονδίνο, όπου και γιόρτασε το λανσάρισμα του brand αρωμάτων της, Orabella, η Bella μας θύμισε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται μούσα του σύγχρονου minimal glam. Εμφανίστηκε με ένα σαμπανιζέ φόρεμα και ασημί γόβες, όμως το βλέμμα μας σταμάτησε αλλού: στο χτένισμά της.

17.10.2025, 17:15