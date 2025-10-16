Στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της, η Τζάσμιν Τουκς περπάτησε στην πασαρέλα της Victoria’s Secret
Η σχέση της με το διάσημο brand εσωρούχων μετρά πάνω από μια δεκαετία.
Στο Victoria’s Secret Fashion Show 2025, η Jasmine Tookes χάρισε μια από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία του θεσμού, ανεβαίνοντας στην πασαρέλα στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
