Στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της, η Τζάσμιν Τουκς περπάτησε στην πασαρέλα της Victoria’s Secret
MARIE CLAIRE

Στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της, η Τζάσμιν Τουκς περπάτησε στην πασαρέλα της Victoria’s Secret

Η σχέση της με το διάσημο brand εσωρούχων μετρά πάνω από μια δεκαετία.

Στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της, η Τζάσμιν Τουκς περπάτησε στην πασαρέλα της Victoria’s Secret
Στο Victoria’s Secret Fashion Show 2025, η Jasmine Tookes χάρισε μια από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία του θεσμού, ανεβαίνοντας στην πασαρέλα στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης