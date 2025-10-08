Στεφανί του Μονακό: Η σπάνια εμφάνιση μαζί με την κόρη της, Καμίλ και οι φωτογραφίες με την Εύα Λονγκόρια

Η Πριγκίπισσα Στεφανί του Μονακό, κόρη της Grace Kelly και του Πρίγκιπα Rainier III, απέδειξε πως το στιλ δεν έχει ηλικία, καθώς εμφανίστηκε λαμπερή στο φιλανθρωπικό Global Gift Gala στο Μόντε Κάρλο, στηρίζοντας με περηφάνια την κόρη της, Camille Gottlieb.Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο επιβλητικό Salle Empire του Hôtel de Paris και είχε ως σκοπό τη στήριξη του Global Gift Foundation, ενός οργανισμού που στοχεύει στη βελτίωση της ζωής παιδιών, γυναικών και οικογενειών σε ανάγκη. Η βραδιά, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Camille και φιλοξενήθηκε από την Eva Longoria, συγκέντρωσε πλήθος προσωπικοτήτων και μέλη της υψηλής κοινωνίας.Η Στεφανί του Μονακό εμφανίστηκε κομψή με ένα μαύρο, ασύμμετρο φόρεμα. Η παρουσία της έδειξε την ουσιαστική στήριξη στην κόρη της Camille, η οποία διανύει μια σημαντική στιγμή στην επαγγελματική της πορεία.