Ο γάμος ενός 13χρονου κοριτσιού με 29χρονο άντρα στο Ιράκ: «Οι γονείς μου απείλησαν να με στραγγαλίσουν αν δεν παντρευόμουν»
Ο γάμος ενός 13χρονου κοριτσιού με 29χρονο άντρα στο Ιράκ: «Οι γονείς μου απείλησαν να με στραγγαλίσουν αν δεν παντρευόμουν»
Τον Ιανουάριο του 2025 η ιρακινή Βουλή ψήφισε έναν νέο νόμο που επιτρέπει τον γάμο ακόμα για παιδιά εννέα ετών
Η Shams Ali (αυτό είναι το ψευδώνυμό της) είναι μόνο μία από τις γυναίκες του Ιράκ που αναγκάζονται να παντρευτούν προτού ενηλικιωθούν. Αυτό το μακροχρόνιο ζήτημα, που ανέδειξε μια μελέτη των Ηνωμένων Εθνών (2023), σύμφωνα με την οποία το 28% των γυναικών παντρεύονται πριν από τα 18 τους, νομιμοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025, όταν η ιρακινή Βουλή ψήφισε έναν νέο νόμο που επιτρέπει τον γάμο ακόμα και για παιδιά εννέα ετών.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα