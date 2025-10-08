Ο γάμος ενός 13χρονου κοριτσιού με 29χρονο άντρα στο Ιράκ: «Οι γονείς μου απείλησαν να με στραγγαλίσουν αν δεν παντρευόμουν»
MARIE CLAIRE

Ο γάμος ενός 13χρονου κοριτσιού με 29χρονο άντρα στο Ιράκ: «Οι γονείς μου απείλησαν να με στραγγαλίσουν αν δεν παντρευόμουν»

Τον Ιανουάριο του 2025 η ιρακινή Βουλή ψήφισε έναν νέο νόμο που επιτρέπει τον γάμο ακόμα για παιδιά εννέα ετών

Ο γάμος ενός 13χρονου κοριτσιού με 29χρονο άντρα στο Ιράκ: «Οι γονείς μου απείλησαν να με στραγγαλίσουν αν δεν παντρευόμουν»
Η Shams Ali (αυτό είναι το ψευδώνυμό της) είναι μόνο μία από τις γυναίκες του Ιράκ που αναγκάζονται να παντρευτούν προτού ενηλικιωθούν. Αυτό το μακροχρόνιο ζήτημα, που ανέδειξε μια μελέτη των Ηνωμένων Εθνών (2023), σύμφωνα με την οποία το 28% των γυναικών παντρεύονται πριν από τα 18 τους, νομιμοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025, όταν η ιρακινή Βουλή ψήφισε έναν νέο νόμο που επιτρέπει τον γάμο ακόμα και για παιδιά εννέα ετών.

