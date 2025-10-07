Η νέα εκδοχή της γυναίκας Chanel από τον Matthieu Blazy
Μεταμορφώνοντας το Grand Palais σε ένα φωτεινό ηλιακό σύστημα, ο σχεδιαστής παρουσίασε χθες την πολυαναμενόμενη πρώτη συλλογή του σηματοδοτώντας ένα τολμηρό νέο κεφάλαιο για τον οίκο.

Καθώς η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και ο κύκλος των επιδείξεων για τη σεζόν Άνοιξη 2026 φτάνουν στο τέλος τους, ο Matthieu Blazy παρουσίασε τη πολύ αναμενόμενη πρώτη του συλλογή για τον οίκο Chanel τη Δευτέρα το βράδυ. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο Grand Palais, κάτω από έναν ουρανό γεμάτο γιγαντιαίους πλανήτες που αιωρούνταν πάνω από το catwalk, ένα σκηνικό που έστελνε ξεκάθαρο μήνυμα: τέλος μιας εποχής, αρχή ενός νέου σύμπαντος για τη Chanel.

