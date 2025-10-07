Η νέα εκδοχή της γυναίκας Chanel από τον Matthieu Blazy

Μεταμορφώνοντας το Grand Palais σε ένα φωτεινό ηλιακό σύστημα, ο σχεδιαστής παρουσίασε χθες την πολυαναμενόμενη πρώτη συλλογή του σηματοδοτώντας ένα τολμηρό νέο κεφάλαιο για τον οίκο.