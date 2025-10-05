Η Mέγκαν Μαρκλ κάνει μια εμφάνιση-έκπληξη στο show του οίκου Balenciaga στο Παρίσι
Aυτή ήταν η πρώτη φορά που η Meghan παρευρίσκεται σε παριζιάνικο show, αν και στο παρελθόν είχε εμφανιστεί σε fashion events σε Νέα Υόρκη και Τορόντο, όταν ακόμα εργαζόταν ως ηθοποιός.
Η Meghan Markle, έκανε το Σάββατο μια σπάνια, σόλο δημόσια εμφάνιση, μια στιγμή που λίγοι θα περίμεναν να δουν στο ημερολόγιο της μόδας. Κι όμως, εκεί ήταν: η Meghan Markle, με ένα λευκό σύνολο και μαύρα αξεσουαρ, απαθανατίστηκε καθ’ οδόν προς το πολυαναμενόμενο show του οίκου Balenciaga.
