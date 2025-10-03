H Aλέξα Τσανγκ επαναφέρει τα skinny jeans στη ντουλάπα της
H Aλέξα Τσανγκ επαναφέρει τα skinny jeans στη ντουλάπα της
Η σύγχρονη εκδοχή τους όμως είναι κομψή και κολακευτική.
Η σύγχρονη εκδοχή τους όμως είναι κομψή και κολακευτική.
Όταν μιλάμε για μόδα, ό,τι λέει η Alexa Chung έχει βαρύτητα. Από τις τέλειες καμπαρντίνες, μέχρι τα baby doll φορέματα, το στυλ της παραμένει αλάνθαστο. Κι αν εκείνη δηλώνει ότι τα skinny jeans επιστρέφουν, δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε, θα τα εντάξουμε αμέσως στη denim συλλογή μας.
