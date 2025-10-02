«Είχα ακούσει για μια γυναίκα που έκανε συγκεντρώσεις, έπεφτε σε θεϊκή μέθη και έβλεπε οράματα»

Η Μελίσα Στοΐλη, συγγραφέας και δημοσιογράφος με σπουδές στη φιλολογία και ενεργή παρουσία στη λογοτεχνική σκηνή, ξεχωρίζει με το προσωπικό της ύφος, που κινείται ανάμεσα στο ρεαλιστικό και το ποιητικό. Με ειλικρίνεια και τρυφερότητα γράφει για έναν κόσμο φτιαγμένο από προσωπικές και συλλογικές μνήμες, αναζητώντας μέσα από την αφήγηση το φως που κρύβεται πίσω από τις σκιές. Το πρόσφατο βιβλίο της, Στους 44° υπό σκιάν (εκδόσεις Κίχλη), αποτελεί μια σε βάθος διερεύνηση θεμάτων όπως η μνήμη, η απώλεια και η ταυτότητα. Αυτά στάθηκαν η αφορμή για την κουβέντα μας, με τη Θεσσαλονίκη — σκηνικό και αυτού του βιβλίου της — να κάνει επίσης επιβλητική την εμφάνισή της.