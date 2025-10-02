«Είχα ακούσει για μια γυναίκα που έκανε συγκεντρώσεις, έπεφτε σε θεϊκή μέθη και έβλεπε οράματα»
«Είχα ακούσει για μια γυναίκα που έκανε συγκεντρώσεις, έπεφτε σε θεϊκή μέθη και έβλεπε οράματα»
Αληθινές ιστορίες και ήρωες μυθοπλασίας μπλέκονται σε έναν κόσμο που ζει ανάμεσα στη σκιά και το φως στη νέα νουβέλα της Μελίσας Στοΐλη, Στους 44° υπό σκιάν
Η Μελίσα Στοΐλη, συγγραφέας και δημοσιογράφος με σπουδές στη φιλολογία και ενεργή παρουσία στη λογοτεχνική σκηνή, ξεχωρίζει με το προσωπικό της ύφος, που κινείται ανάμεσα στο ρεαλιστικό και το ποιητικό. Με ειλικρίνεια και τρυφερότητα γράφει για έναν κόσμο φτιαγμένο από προσωπικές και συλλογικές μνήμες, αναζητώντας μέσα από την αφήγηση το φως που κρύβεται πίσω από τις σκιές. Το πρόσφατο βιβλίο της, Στους 44° υπό σκιάν (εκδόσεις Κίχλη), αποτελεί μια σε βάθος διερεύνηση θεμάτων όπως η μνήμη, η απώλεια και η ταυτότητα. Αυτά στάθηκαν η αφορμή για την κουβέντα μας, με τη Θεσσαλονίκη — σκηνικό και αυτού του βιβλίου της — να κάνει επίσης επιβλητική την εμφάνισή της.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα