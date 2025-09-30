Kristen Bell: Αποκάλυψε ότι θα ήθελε να έχει βγει περισσότερα ραντεβού πριν παντρευτεί

Σε μία κοινή της συνέντευξη με την συμπρωταγωνίστριά της στην σειρά Nobody Wants This, Justine Lupe, η αγαπημένη ηθοποιός Kristen Bell, αποκάλυψε κάποιες πληροφορίες που δεν γνωρίζαμε για την προσωπική και ρομαντική της ζωή. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως θα ήθελε να έχει βγει περισσότερα ραντεβού, μέχρι τη στιγμή που παντρεύτηκε με τον Dax Shepard, το 2013.Όπως είπε: «Απλώς θα ήθελα, να είχα αφεθεί λίγο περισσότερο, να είχα ζήσει λίγο πιο ανέμελα.» Αν και περιέγραψε την ερωτική της ζωή πριν «νοικοκυρευτεί» ως τέσσερα στα δέκα, πρόσθεσε: «Μακάρι ίσως να το είχα φτάσει στο έξι», αποδεικνύοντας πως θα ήθελε ίσως να ζήσει κάποιες παραπάνω εμπειρίες και να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της.