Kristen Bell: Αποκάλυψε ότι θα ήθελε να έχει βγει περισσότερα ραντεβού πριν παντρευτεί
MARIE CLAIRE

Kristen Bell: Αποκάλυψε ότι θα ήθελε να έχει βγει περισσότερα ραντεβού πριν παντρευτεί

Κοιτάζοντας πίσω στο ιστορικό των ραντεβού της, εξήγησε γιατί μετανιώνει που δεν ήταν πιο ενεργή στο dating πριν τον γάμο της.

Kristen Bell: Αποκάλυψε ότι θα ήθελε να έχει βγει περισσότερα ραντεβού πριν παντρευτεί
Σε μία κοινή της συνέντευξη με την συμπρωταγωνίστριά της στην σειρά Nobody Wants This, Justine Lupe, η αγαπημένη ηθοποιός Kristen Bell, αποκάλυψε κάποιες πληροφορίες που δεν γνωρίζαμε για την προσωπική και ρομαντική της ζωή. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως θα ήθελε να έχει βγει περισσότερα ραντεβού, μέχρι τη στιγμή που παντρεύτηκε με τον Dax Shepard, το 2013.

 
Όπως είπε: «Απλώς θα ήθελα, να είχα αφεθεί λίγο περισσότερο, να είχα ζήσει λίγο πιο ανέμελα.» Αν και περιέγραψε την ερωτική της ζωή πριν «νοικοκυρευτεί» ως τέσσερα στα δέκα, πρόσθεσε: «Μακάρι ίσως να το είχα φτάσει στο έξι», αποδεικνύοντας πως θα ήθελε ίσως να ζήσει κάποιες παραπάνω εμπειρίες και να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης