Oι celebrities που παρακολούθησαν το σόου Saint Laurent Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026
Ποιες βρέθηκαν εκεί και τι φόρεσαν.

Οοίκος Saint Laurent αποκάλυψε τη συλλογή Ready-to-Wear για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 και η Eva Herzigová, η Hailey Bieber, η Κate Moss, η Zoe Kravitz και πολλές άλλες σταρ κάθισαν στην πρώτη σειρά για να παρακολουθήσουν το σόου, που έλαβε χώρα τη δέυτερη μέρα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού στις 29 Σεπτεμβρίου.

