Oι celebrities που παρακολούθησαν το σόου Saint Laurent Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026
Oι celebrities που παρακολούθησαν το σόου Saint Laurent Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026
Ποιες βρέθηκαν εκεί και τι φόρεσαν.
Ποιες βρέθηκαν εκεί και τι φόρεσαν.
Οοίκος Saint Laurent αποκάλυψε τη συλλογή Ready-to-Wear για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 και η Eva Herzigová, η Hailey Bieber, η Κate Moss, η Zoe Kravitz και πολλές άλλες σταρ κάθισαν στην πρώτη σειρά για να παρακολουθήσουν το σόου, που έλαβε χώρα τη δέυτερη μέρα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού στις 29 Σεπτεμβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα