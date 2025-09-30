Η αποκάλυψη της Μισέλ Πφάιφερ για την προσωπική της ζωή - «Έγινε πριν από έναν χρόνο και είναι παραδεισένια»

ΗMichelle Pfeiffer έγινε γιαγιά. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο podcast SmartLess, η ηθοποιός της Marvel, 67 ετών, αποκάλυψε στους παρουσιαστές Jason Bateman, Will Arnett και Sean Hayes ότι έγινε γιαγιά για πρώτη φορά πέρυσι.Μιλώντας για το μέλλον της στην υποκριτική, η ηθοποιός ανέφερε ότι δεν έχει ούτε τον χρόνο ούτε την επιθυμία να βυθιστεί τόσο βαθιά για τόσο πολύ καιρό και να μην είναι παρούσα για την οικογένειά της.«Δεν έχω ούτε τον χρόνο ούτε την επιθυμία να μπω τόσο βαθιά στη δουλειά για τόσο καιρό και να μην είμαι παρούσα. Συνειδητοποιώ ότι έχω περιορισμένο χρόνο μπροστά μου και το ανακοινώνω σε αυτή την εκπομπή ότι έγινα γιαγιά πέρυσι», είπε. «Ήμουν πολύ διακριτική σχετικά με αυτό, και είναι παραδεισένια. Είναι γελοίο».«Και αν ήξερα ότι θα γινόμουν γιαγιά, δεν θα είχα αναλάβει τόση δουλειά, αλλά απόλαυσα τα πάντα και είμαι πραγματικά ευγνώμων», πρόσθεσε. «Αγαπώ το κάθε ένα από αυτά τα πρότζεκτ. Και το περίεργο είναι ότι το να εγκαταλείψω το άγχος για τη διαδικασία με απελευθέρωσε και κατά κάποιον τρόπο με έκανε καλύτερη».Η Michelle Pfeiffer δεν μοιράστηκε επιπλέον λεπτομέρειες για το μωρό ούτε ποιο από τα παιδιά της απέκτησε παιδί.