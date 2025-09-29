Η συμπεριφορά που δείχνει πως κάποιος δεν έχει πολύ υψηλή νοημοσύνη

Έχετε γνωρίσει ποτέ κάποιον που, ενώ στην αρχή σας φάνηκε ενδιαφέρων, συνειδητοποιήσατε στην πορεία ότι δεν είναι και τόσο ευφυής; Μακάρι να υπήρχε τρόπος να εντοπίζουμε τέτοια στοιχεία από νωρίς, προτού επενδύσουμε σε φιλίες, σχέσεις ή συνεργασίες.Σύμφωνα με τον Julian de Medeiros, φιλόσοφο και διδάσκοντα πολιτικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο του Κεντ στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει μια απλή συμπεριφορά που αποκαλύπτει το επίπεδο νοημοσύνης ενός ανθρώπου. Μέσα από τα βίντεό του στο TikTok, με το όνομα χρήστη @julianphilosophy, έχει προσεγγίσει θέματα φιλοσοφίας και αυτογνωσίας. Σε ένα πρόσφατο βίντεο, εξετάζει το πώς μπορεί κανείς να καταλάβει εάν κάποιος είναι πράγματι έξυπνος.Αναφέρεται μάλιστα σε μια γνωστή ρήση του Ernest Bevin, Βρετανού συνδικαλιστή και πολιτικού που έδρασε στις δεκαετίες του 1920 έως 1940: «Οι μη έξυπνοι άνθρωποι πάντα ψάχνουν έναν αποδιοπομπαίο τράγο».Ο de Medeiros υποστηρίζει ότι όσοι αρνούνται να αναλάβουν ευθύνη για τα λάθη τους συνήθως στερούνται της ικανότητας της ενδοσκόπησης και, κατ’ επέκταση, νοημοσύνης.«Ένα σημάδι ότι κάποιος δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνος είναι πως πάντα ρίχνει το φταίξιμο στους άλλους για τα προβλήματά του», λέει χαρακτηριστικά. «Δεν είναι ποτέ δικό του λάθος.Πάντα κάποιος άλλος φταίει».