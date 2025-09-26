Κίρα Νάιτλι: Το νέο ρομαντικό φόρεμά της γίνεται μεγάλο αντικείμενο πόθου

Η Keira Knightley έδωσε το «παρών» σε ειδική προβολή της νέας της ταινίας «The Woman in Cabin 10», μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Guy Pearce, Hannah Waddingham, Daniel Ings, David Ajala, χαρίζοντάς μας μια από τις ομορφότερες εμφανίσεις των τελευταίων ημερών.