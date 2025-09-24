Miley Cyrus: «Ίσως μια μέρα αφήσω τα φώτα της δημοσιότητας»

ΗMiley Cyrus μεγάλωσε μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Από τα 11 της χρόνια, όταν μπήκε στον ρόλο της Hannah Montana, μέχρι σήμερα που θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα της ποπ σκηνής, η ζωή της ήταν πάντα στο προσκήνιο. Στα 32 της πλέον, η τραγουδίστρια αποκαλύπτει πως, για πρώτη φορά, αμφισβητεί αν θέλει να συνεχίσει να ζει υπό το άγρυπνο βλέμμα της δημοσιότητας. «Δεν έχω κάνει ποτέ πραγματικά ένα διάλειμμα. Οπότε τώρα αναρωτιέμαι: αυτό θέλω ακόμα;» λέει με ειλικρίνεια. Η απάντηση – προς το παρόν – είναι ναι. Όμως, η ίδια δηλώνει ότι είναι απόλυτα συμφιλιωμένη με την ιδέα πως κάποια μέρα μπορεί να απομακρυνθεί από τα φώτα, και δεν την τρομάζει καθόλου αυτή η σκέψη.Όπως είπε σε συνέντευξη στο CR Fashion Book: «Προχθές το βράδυ, ξαπλωμένη στο κρεβάτι, σκέφτηκα: «Ουάου, ξεκίνησα αυτό το ταξίδι όταν ήμουν μόλις 11 χρονών και από τότε δεν σταμάτησα ποτέ. Πήρα μια απόφαση τότε και δεν σταμάτησα ποτέ. Έκανα μια βαθιά δέσμευση και δεν την αμφισβήτησα ούτε ξανακοίταξα πίσω».