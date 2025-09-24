Η Γκουίνεθ Πάλτροου, η Ντέμι Μουρ και πολλές ακόμα σταρ στην πρεμιέρα του νέου φιλμ της Gucci
MARIE CLAIRE

Η Γκουίνεθ Πάλτροου, η Ντέμι Μουρ και πολλές ακόμα σταρ στην πρεμιέρα του νέου φιλμ της Gucci

Η πιο πολυσυζητημένη στιγμή στο Milan Fashion Week.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου, η Ντέμι Μουρ και πολλές ακόμα σταρ στην πρεμιέρα του νέου φιλμ της Gucci
To όνομα που συζητιέται περισσότερο στη φετινή Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου είναι, χωρίς αμφιβολία, η Gucci. Αν και όλοι περίμεναν ότι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής, Demna Gvasalia, θα παρουσίαζε την πρώτη του ολοκληρωμένη συλλογή τον Φεβρουάριο του 2026, ο Γεωργιανός σχεδιαστής επέλεξε να αιφνιδιάσει: ένα εναλλακτικό ντεμπούτο για την άνοιξη 2026, μακριά από την κλασική πασαρέλα.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης