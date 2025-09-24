Τζίμι Κίμελ: Το πρώτο του σχόλιο μετά την τηλεοπτική επιστροφή

Λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η διακοπή της εκπομπής του Jimmy Kimmel, ο δημοφιλής παρουσιαστής επέστρεψε στον αέρα. Να θυμίσουμε ότι η «Jimmy Kimmel Live!» είχε σταματήσει μέσα σε μία νύχτα μετά το σχόλιό του για τον δολοφόνο του Charlie Kirk, μια κίνηση που πολλοί είχαν θεωρήσει καθαρή λογοκρισία από την κυβέρνηση του Trump.