Τζίμι Κίμελ: Το πρώτο του σχόλιο μετά την τηλεοπτική επιστροφή
Τζίμι Κίμελ: Το πρώτο του σχόλιο μετά την τηλεοπτική επιστροφή
«Ευχαριστώ που κάνατε κάτι για να ακουστούν οι φωνές μας»
Λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η διακοπή της εκπομπής του Jimmy Kimmel, ο δημοφιλής παρουσιαστής επέστρεψε στον αέρα. Να θυμίσουμε ότι η «Jimmy Kimmel Live!» είχε σταματήσει μέσα σε μία νύχτα μετά το σχόλιό του για τον δολοφόνο του Charlie Kirk, μια κίνηση που πολλοί είχαν θεωρήσει καθαρή λογοκρισία από την κυβέρνηση του Trump.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα