Γιατί δεν θα δούμε τη Λόρεν Γκράχαμ στο ντοκιμαντέρ για τη σειρά Gilmore Girls;

Φαίνεται πως οι θαυμαστές δεν θα ακούσουν σύντομα νέα από τη Lorelai Gilmore. Η Lauren Graham δεν θα συμμετάσχει στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ για τη σειρά Gilmore Girls, με τίτλο Drink Coffee, Talk Fast. Στο κόκκινο χαλί των βραβείων Emmy στις 14 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός εξήγησε τον λόγο που δεν συμμετέχει στο πρότζεκτ, που σχετίζεται με τους δημιουργούς της αρχικής σειράς, Amy Sherman-Palladino και Daniel Palladino.Οι δημιουργοί των Gilmore Girls δεν συμμετέχουν στο ντοκιμαντέρ, γεγονός που επηρέασε την απόφαση της Graham. Στο κόκκινο χαλί, όταν η δημοσιογράφος του Entertainment Tonight τη ρώτησε για το αν θα εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ, εκείνη απάντησε: «Δεν συμμετέχω σε τίποτα που δεν περιλαμβάνει τον δημιουργό της σειράς μου, οπότε, προς το παρόν, όχι».Αν και δεν σκοπεύει να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ, παραμένει φαν του «σύμπαντος» των Gilmore Girls. Στα φετινά Emmy, ανέβηκε στη σκηνή με τη συμπρωταγωνίστριά της Alexis Bledel για να παρουσιάσουν το βραβείο Outstanding Writing in a Comedy Series. Επιπλέον, αποκάλυψε ότι είναι ανοιχτή στο να επιστρέψει στο Stars Hollow, την πόλη που εξελίσσονταν οι περιπέτειες των πρωταγωνιστών, απλώς όχι μέσω του ντοκιμαντέρ.«Το λέω εδώ και καιρό, αυτό που θα μπορούσα να φανταστώ ότι βγάζει νόημα είναι μια χριστουγεννιάτικη ταινία, στα πρότυπα του Downton Abbey ή άλλων σειρών που έχουν ολοκληρωθεί αλλά γυρίζουν ξανά επεισόδια, ειδικά κατά τις γιορτές», δήλωσε στο The Hollywood Reporter. «Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ταίριαζε πολύ στο πνεύμα του Gilmore».