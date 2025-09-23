H Gucci εγκαινιάζει τη νέα της εποχή υπό τη δημιουργική κατεύθυνση του Demna
H Gucci εγκαινιάζει τη νέα της εποχή υπό τη δημιουργική κατεύθυνση του Demna
Ο σχεδιαστής θέτει τα θεμέλια του νέου DNA του οίκου, λίγο πριν την πρώτη του επίσημη επίδειξη στην πασαρέλα τον Φεβρουάριο.
Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε, τον Μάρτιο, ως νέος καλλιτεχνικός διευθυντής της Gucci, οι φίλοι του οίκου αλλά και οι λάτρεις του Balenciaga περίμεναν με αγωνία να δουν πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνάντηση.
