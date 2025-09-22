Κιάνου Ρίβς - Αλεξάντρα Γκραντ: Παντρεύτηκαν το καλοκαίρι στην Ευρώπη;

Φήμες θέλουν τον Keanu Reeves και την Alexandra Grant να έχουν παντρευτεί σε μία ιδιωτική, ρομαντική τελετή στην Ευρώπη.Αν και το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα όσα ακούγονται, πηγές από το κοντινό τους περιβάλλον υποστηρίζουν πως ο γάμος πραγματοποιήθηκε «νωρίτερα το καλοκαίρι, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας».Η τελετή, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν μικρή, προσωπική και γεμάτη αγάπη. Μόνο στενοί φίλοι και μέλη της οικογένειας ήταν παρόντες, ακριβώς όπως το επιθυμούσε το ζευγάρι. «Ήταν κάτι που το είχαν συζητήσει, αλλά τελικά ήθελαν να το ζήσουν μόνο για εκείνους», ανέφερε χαρακτηριστικά το radaronline.com σε αποκλειστικό του ρεπορτάζ.Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής, καμία φωτογραφία δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας (πέρα από μερικές που έχουν δημιουργηθεί με ΑΙ), ενώ ούτε ο Reeves ούτε η Grant έχουν σχολιάσει τις φήμες. Σίγουρα υπάρχουν επιφυλάξεις, καθώς δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ή κάποιο σαφές τεκμήριο που να αποδεικνύει τον γάμο.