«Οι Υφάντρες και οι Αναμνήσεις τους»: Η Σύρος φιλοξένησε το 16ο πρόγραμμα του Cycladic Identity

Οι «Υφάντρες και οι Αναμνήσεις τους» είναι ένα ακόμα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση της Πρωτοβουλίας Cycladic Identity του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Η Πρωτοβουλία ολοκληρώνει το δεύτερο χρόνο της έχοντας ήδη υποστηρίξει 16 προγράμματα σε 11 νησιά των Κυκλάδων μεταξύ των οποίων ένα διακυκλαδικό ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν τα προγράμματα της 3ης φάσης.Το πρόγραμμα «Οι Υφάντρες και οι Αναμνήσεις τους» στη Σύρο, υλοποιήθηκε από τον φορέα Hermoupolis Heritage και έχει ως στόχο την ανάδειξη της ιστορίας των γυναικών που εργάστηκαν στην κλωστουφαντουργία της Σύρου και τη σύνδεσή της με την τοπική συλλογική μνήμη και την ταυτότητα του νησιού.