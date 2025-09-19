ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό

Blurred Lips: Ο πιο cool τρόπος για να εφαρμόσετε ένα ματ κραγιόν
MARIE CLAIRE

Blurred Lips: Ο πιο cool τρόπος για να εφαρμόσετε ένα ματ κραγιόν

Η τεχνική αυτή θα χαρίσει στα χείλη σας ένα θολό αποτέλεσμα που μοιάζει σαν να έχετε μόλις φάει κεράσια.

Blurred Lips: Ο πιο cool τρόπος για να εφαρμόσετε ένα ματ κραγιόν
Το κραγιόν είναι από τα αγαπημένα μας προϊόντα στο μακιγιάζ για δύο βασικούς λόγους: εφαρμόζεται πανεύκολα και μπορεί πραγματικά να αναβαθμίσει κάθε εμφάνιση χωρίς προσπάθεια. Ακριβώς για αυτό νιώθουμε πως ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε αρκετά, αλλά και ο λόγος που αγαπάμε να δοκιμάζουμε νέες τάσεις.

 
Η νέα μας εμμονή ακούει στο όνομα blurred lips και έρχεται από την Ασία, όπου επικρατεί ως το νο1 trend εδώ και πολλά χρόνια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης