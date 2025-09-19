Blurred Lips: Ο πιο cool τρόπος για να εφαρμόσετε ένα ματ κραγιόν

Η τεχνική αυτή θα χαρίσει στα χείλη σας ένα θολό αποτέλεσμα που μοιάζει σαν να έχετε μόλις φάει κεράσια.



Το κραγιόν είναι από τα αγαπημένα μας προϊόντα στο μακιγιάζ για δύο βασικούς λόγους: εφαρμόζεται πανεύκολα και μπορεί πραγματικά να αναβαθμίσει κάθε εμφάνιση χωρίς προσπάθεια. Ακριβώς για αυτό νιώθουμε πως ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε αρκετά, αλλά και ο λόγος που αγαπάμε να δοκιμάζουμε νέες τάσεις.





Η νέα μας εμμονή ακούει στο όνομα blurred lips και έρχεται από την Ασία, όπου επικρατεί ως το νο1 trend εδώ και πολλά χρόνια.

19.09.2025, 13:00