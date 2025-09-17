Justin Bieber: Mοιράζεται τους 10 κανόνες του γάμου του με τη σύζυγό του Hailey Bieber

Οαγαπημένος τραγουδιστής μικρών και μεγάλων, Justin Bieber, εκτός από καλλιτέχνης, είναι πλέον και σύζυγος αλλά και πατέρας. Πρόσφατα, μοιράστηκε με μια δημοσίευση στο Instagram μια λίστα με όλα όσα έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για εκείνον και τη σύζυγό του, Hailey Bieber μέσα στο σπίτι τους, καθώς μεγαλώνουν τον μικρό Jack Blues Bieber, 12 μηνών. Και ποιες είναι αυτές οι αρχές;