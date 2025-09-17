Γιατί το καθημερινό μαγείρεμα για την οικογένεια έχει γίνει πιο εξαντλητικό από ποτέ

Μια από τις πλέον πιεστικές υποχρεώσεις είναι το μαγείρεμα για την οικογένεια, ιδιαίτερα για τις γυναίκες στα νοικοκυριά που μέχρι σήμερα ακολουθούν παραδοσιακούς έμφυλους ρόλους. Γιατί ακόμα και αν, για παράδειγμα, μπορούμε να αναβάλουμε για μία ημέρα την μπουγάδα και το σιδέρωμα, για να το πούμε απλά πρέπει να υπάρχει καθημερινά φαγητό στο τραπέζι.