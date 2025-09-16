«Μην κολυμπάτε στα κανάλια και ντυθείτε»: Στη Βενετία οι κάτοικοι ζητούν από τους τουρίστες σεβασμό

ΗΒενετία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με την πιο σκοτεινή όψη του υπερτουρισμού: την ασέβεια προς την ιστορική της ταυτότητα και την έλλειψη στοιχειώδους ευγένειας από μερίδα επισκεπτών. Καθώς οι τοπικές αρχές προσπαθούν να προστατεύσουν την καθημερινότητα των κατοίκων και την αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης, τα περιστατικά απρεπούς συμπεριφοράς συνεχίζουν να αυξάνονται.Μια από τις πιο πρόσφατες περιπτώσεις αφορά σε ένα ζευγάρι τουριστών που βούτηξε στα νερά του Μεγάλου Καναλιού, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να απελαθεί αυθημερόν.Σύμφωνα με το CNN, ο 35χρονος Βρετανός και η 25χρονη σύντροφός του από τη Ρουμανία, έφτασαν στη Βενετία την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν κατάφεραν να παραμείνουν ούτε 24 ώρες. Οι γονδολιέρηδες που βρίσκονταν κοντά στη γέφυρα Accademia, πολύ κοντά στην πλατεία San Marco, τους εντόπισαν να κολυμπούν στα κανάλια και ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές.Οι αστυνομικοί τούς απομάκρυναν από το νερό, τους επέβαλαν πρόστιμο 450 ευρώ έκαστος και τους διέταξαν να εγκαταλείψουν την πόλη εντός 48 ωρών. Πρόκειται για την 1.136η περίπτωση από την αρχή του 2025 που η τοπική αστυνομία εφαρμόζει παρόμοια κύρωση για τουρίστες που επιδεικνύουν ανάρμοστη ή υποτιμητική συμπεριφορά απέναντι στη Βενετία.«Ευχαριστώ τους γονδολιέρηδες για τη συνεργασία και την άμεση αναφορά», δήλωσε η Elisabetta Pesce, δημοτική σύμβουλος αρμόδια για την ασφάλεια, σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι αρχές της πόλης. «Η Βενετία πρέπει να προστατεύεται από όσους δεν τη σέβονται. Η προστασία της σημαίνει να διατηρούμε την ευπρέπεια, για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες που την τιμούν με πολιτισμένο τρόπο», τόνισε.