Αλέξις Μπλέντελ και Λόρεν Γκράχαμ: Το reunion των Gilmore Girls στα Βραβεία Emmy

Με αφορμή την επέτειο των 25 χρόνων από την προβολή της σειράς.

Οι fans του Gilmore Girls είχαν πολλά για να χαρούν στα φετινά Emmy Awards με μεγαλύτερη έκπληξη τη συνύπαρξη των δύο πρωταγωνιστριών της σειράς.

 
Οι Alexis Bledel και Lauren Graham συναντήθηκαν ξανά στο κόκκινο χαλί και στη σκηνή στην τελετή του 2025. Η επιλογή έγινε, πιθανότατα, επειδή η σειρά γιορτάζει την 25η επέτειο της.

 
Η Alexis Bledel φόρεσε ένα strapless ασημί φόρεμα διακοσμημένο με παγιέτες από τον οίκο Marmar Halim, ενώ η Lauren Graham επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα Akris με κοψίματα σε σχέδιο λουλουδιών.

Το δίδυμο, που υποδύθηκε τη Rory και τη Lorelai αντίστοιχα στο Gilmore Girls, παρουσίασε το βραβείο για Καλύτερο Σενάριο σε Κωμική Σειρά — ενώ στάθηκαν μπροστά σε ένα σκηνικό που μοιάζει με τη βεράντα από μια οικία του Stars Hollow, φανταστική πόλη που εξελισσόταν η σειρά. Πριν από την απονομή, αστειεύτηκαν για τις στιγμές τους στο Gilmore Girls, με τη Lauren Graham να λέει στο κοινό: «Πριν από 25 χρόνια, ξεκίνησε μια σειρά που λεγόταν Gilmore Girls και κατά κάποιο τρόπο πήρε όμηρο τη φθινοπωρινή σεζόν».

