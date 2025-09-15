Οιδίπους: Ποιοι διάσημοι παρακολούθησαν την παράσταση του Γιάννη Χουβαρδά στο Ηρώδειο

Το χειροκρότημα των χιλιάδων θεατών απέσπασε η παράσταση Οιδίπους, σε σκηνοθεσία και διασκευή του Γιάννη Χουβαρδά, στο Ηρώδειο. Μετά τις sold out παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, τις οποίες παρακολούθησαν περισσότεροι από 17.000 θεατές, ο συγκλονιστικός Οιδίπους ανέβηκε στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικό, γιορτάζοντας ταυτόχρονα και τα 50 χρόνια συνεχούς επαγγελματικής παρουσίας στο θέατρο του Γιάννη Χουβαρδά, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.Μια ομάδα σημαντικών ηθοποιών και συντελεστών, κάτω από την καθοδήγηση του έμπειρου Έλληνα σκηνοθέτη, και με ζωντανή μουσική, αφηγήθηκαν την συγκλονιστική ιστορία του Οιδίποδα ξεκινώντας από το τέλος και πηγαίνοντας πίσω προς την αρχή του κακού. Ο Οιδίπους και όλοι οι στενοί του συγγενείς, φτάνουν -όπως περιγράφεται στον «Οιδίποδα επί Κολωνώ»- σε έναν τόπο μυστηρίου διάσπαρτο με ταφικά μνημεία, για να γνωρίσουν μέσω θεϊκής αποκάλυψης τα ιερά απόκρυφα που θα τους δώσουν την γνώση γιατί έζησαν μια τόσο βασανισμένη ζωή. Στην διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τα πρόσωπα αναβιώνουν -μαζί με τον ίδιο τον Οιδίποδα- τις βασικές σκηνές από τον «Οιδίποδα Τύραννο» και περνούν μέσα από τις διαδικασίες προσέγγισης του θεϊκού πνεύματος όπως δίνεται στον «Επί Κολωνώ», μέχρι την τελική ανύψωση και ανάληψη του Οιδίποδα στους ουρανούς.