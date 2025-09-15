​Η ευνοϊκότερη μέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο

Καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος των εκλείψεων, αυτή η εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες για όλα τα ζώδια. Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, η Σελήνη στον Καρκίνο συναντά τον Δία στο ίδιο ζώδιο, προσδίδοντας τύχη και θετική ενέργεια. Η μετακίνηση του Ερμή στην Ζυγό στις 18 Σεπτεμβρίου ενισχύει τη σύνδεσή με το σύμπαν και ανοίγει πόρτες. Την Παρασκευή, η Αφροδίτη περνάει στην Παρθένο – πρόλογος της Νέας Σελήνης και της ηλιακής έκλειψης που θα συμβούν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου. Αυτή η έκλειψη υπόσχεται αλλαγές που θα μας φέρουν πιο κοντά στο πεπρωμένο μας.ΚριόςΤυχερή μέρα: Παρασκευή 19 ΣεπτεμβρίουΜε την Αφροδίτη στην Παρθένο, η φροντίδα προς τον εαυτό σας αποκτά κεντρική αξία. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι σας προσφέρει ευεξία και τι όχι. Μπορεί να εμφανιστούν ευκαιρίες στην καριέρα ή αύξηση εισοδήματος – ακούστε όλες τις πιθανές επιλογές.ΤαύροςΤυχερή μέρα: Σάββατο 20 ΣεπτεμβρίουΗ Σελήνη στην Παρθένο σε συνδυασμό με τον Δία στον Καρκίνο φέρνει οικονομική ανάκαμψη. Μπορεί να προκύψουν συμφωνίες ή επαγγελματικές εξελίξεις που θα αλλάξουν θετικά την καθημερινότητά σας.