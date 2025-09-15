​Η ευνοϊκότερη μέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο
MARIE CLAIRE

​Η ευνοϊκότερη μέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο

​Από τις 15 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025, πότε σας ευνοεί η τύχη περισσότερο;

​Η ευνοϊκότερη μέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο
Καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος των εκλείψεων, αυτή η εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες για όλα τα ζώδια. Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, η Σελήνη στον Καρκίνο συναντά τον Δία στο ίδιο ζώδιο, προσδίδοντας τύχη και θετική ενέργεια. Η μετακίνηση του Ερμή στην Ζυγό στις 18 Σεπτεμβρίου ενισχύει τη σύνδεσή με το σύμπαν και ανοίγει πόρτες. Την Παρασκευή, η Αφροδίτη περνάει στην Παρθένο – πρόλογος της Νέας Σελήνης και της ηλιακής έκλειψης που θα συμβούν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου. Αυτή η έκλειψη υπόσχεται αλλαγές που θα μας φέρουν πιο κοντά στο πεπρωμένο μας.

 
Κριός
Τυχερή μέρα: Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

 
Με την Αφροδίτη στην Παρθένο, η φροντίδα προς τον εαυτό σας αποκτά κεντρική αξία. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι σας προσφέρει ευεξία και τι όχι. Μπορεί να εμφανιστούν ευκαιρίες στην καριέρα ή αύξηση εισοδήματος – ακούστε όλες τις πιθανές επιλογές.

Ταύρος
Τυχερή μέρα: Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

 
Η Σελήνη στην Παρθένο σε συνδυασμό με τον Δία στον Καρκίνο φέρνει οικονομική ανάκαμψη. Μπορεί να προκύψουν συμφωνίες ή επαγγελματικές εξελίξεις που θα αλλάξουν θετικά την καθημερινότητά σας.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης