Η ευνοϊκότερη μέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο
Από τις 15 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025, πότε σας ευνοεί η τύχη περισσότερο;
Καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος των εκλείψεων, αυτή η εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες για όλα τα ζώδια. Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, η Σελήνη στον Καρκίνο συναντά τον Δία στο ίδιο ζώδιο, προσδίδοντας τύχη και θετική ενέργεια. Η μετακίνηση του Ερμή στην Ζυγό στις 18 Σεπτεμβρίου ενισχύει τη σύνδεσή με το σύμπαν και ανοίγει πόρτες. Την Παρασκευή, η Αφροδίτη περνάει στην Παρθένο – πρόλογος της Νέας Σελήνης και της ηλιακής έκλειψης που θα συμβούν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου. Αυτή η έκλειψη υπόσχεται αλλαγές που θα μας φέρουν πιο κοντά στο πεπρωμένο μας.
Κριός
Τυχερή μέρα: Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου
Με την Αφροδίτη στην Παρθένο, η φροντίδα προς τον εαυτό σας αποκτά κεντρική αξία. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι σας προσφέρει ευεξία και τι όχι. Μπορεί να εμφανιστούν ευκαιρίες στην καριέρα ή αύξηση εισοδήματος – ακούστε όλες τις πιθανές επιλογές.
Ταύρος
Τυχερή μέρα: Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
Η Σελήνη στην Παρθένο σε συνδυασμό με τον Δία στον Καρκίνο φέρνει οικονομική ανάκαμψη. Μπορεί να προκύψουν συμφωνίες ή επαγγελματικές εξελίξεις που θα αλλάξουν θετικά την καθημερινότητά σας.
