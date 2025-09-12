Bell-Bottom Bob: Ο πιο εύκολος και κομψός τρόπος να χτενίσουμε τα καρέ μαλλιά

Θα δώσει μία cute νότα σε κάθε σας εμφάνιση.



Εκεί που νομίζαμε πως είχαμε δει κάθε trend της δεκαετίας του 1970 να αναβιώνει στο σήμερα (βλ. curtain αφέλειες και έντονο φιλάρισμα), ήρθε το bell bottom καρέ για να αποτελέσει την πιο stylish εκδοχή των πιο κοντών μαλλιών.





Όπως αποκαλύπτει το όνομά του, το bell bottom καρέ είναι εμπνευσμένο από το σχήμα ενός κουδουνιού και φυσικά τα παντελόνια καμπάνια, aka την απόλυτη τάση των 70s.

12.09.2025, 16:00