Οι λεπτόρρευστες αντηλιακές κρέμες που θα φοράμε όλους τους επόμενους μήνες

Γιατί η αντηλιακή προστασία δεν είναι μόνο καλοκαιρινό ζήτημα.

Μπορεί να έχουμε συνδέσει το αντηλιακό με τις καλοκαιρινές διακοπές και τις ηλιόλουστες μέρες στην παραλία, όμως η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική. Η αντηλιακή προστασία δεν είναι εποχιακή υπόθεση. Είναι απαραίτητη καθημερινά, όλο τον χρόνο. Ακόμα και τους μήνες που ο ήλιος δεν “καίει”, το δέρμα μας εξακολουθεί να εκτίθεται σε βλαβερές ακτίνες.





Οι ακτίνες UVA υπάρχουν κάθε μέρα, ανεξαρτήτως καιρού ή θερμοκρασίας. Διαπερνούν τα σύννεφα, τα τζάμια, ακόμη και τα ρούχα μας. Είναι υπεύθυνες για την πρόωρη γήρανση του δέρματος, τις ρυτίδες και τις πανάδες. Επιπλέον, τόσο οι UVA όσο και οι UVB ακτίνες μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο DNA των κυττάρων και να αυξήσουν τον κίνδυνο για καρκίνο του δέρματος. Γι’ αυτό και επιλέγουμε πάντα ένα αντηλιακό ευρέος φάσματος, με τουλάχιστον SPF30.

11.09.2025, 15:05