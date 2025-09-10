Γιώργος Λάνθιμος, Έμα Στόουν στους πάνω από 2.000 καλλιτέχνες που μποϊκοτάρουν το Ισραήλ - Η ιστορική έμπνευση της πρωτοβουλίας τους
Ως απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα

Μια ανοιχτή επιστολή για την Παλαιστίνη, που δημοσιεύτηκε σε πέντε διαφορετικές γλώσσες, καλεί «τους κινηματογραφιστές και τους επαγγελματίες του σινεμά να αγωνιστούν για ένα τέλος στη γενοκτονία και μια ελεύθερη Παλαιστίνη». Υπογράφηκε από πάνω από 2.000 καλλιτέχνες του Χόλιγουντ, ανάμεσα στους οποίους συναντάμε τους Emma Stone και Γιώργο Λάνθιμο, Olivia Colman, Mark Ruffalo, Ayo Edebiri, Aimee Lou Wood και Cynthia Nixon.

