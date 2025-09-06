Angelina Jolie: Η μεγάλη αλλαγή που πραγματοποίησε στα μαλλιά της για τον νέο της ρόλο
Angelina Jolie: Η μεγάλη αλλαγή που πραγματοποίησε στα μαλλιά της για τον νέο της ρόλο
Τα πιο ξανθά και πιο κοντά μαλλιά που είχε εδώ και μία δεκαετία.
Η Angelina Jolie ξέρει πάντα πώς να αιφνιδιάζει το κοινό της και να επανασυστήνεται μέσα από το στυλ της. Αυτή τη φορά, η διάσημη ηθοποιός εμφανίστηκε στο Λονδίνο με ένα look που προκάλεσε έκπληξη: το πιο κοντό και φωτεινό ξανθό καρέ που έχει υιοθετήσει εδώ και δεκαετίες. Η αλλαγή έγινε για τις ανάγκες της ταινίας Anxious People, όπου υποδύεται τη Zara, μια Σκανδιναβή επενδυτική τραπεζίτισσα με έντονη προσωπικότητα και δυναμική παρουσία.
