Lady Gaga: Απογοήτευση στους θαυμαστές της για την ακυρωμένη συναυλία - Τι συνέβη

ΗLady Gaga ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας της στο Kaseya Center του Μαϊάμι, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου στις 20:00 ET, λόγω προβλημάτων με τη φωνή της. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τα Instagram Stories της την ίδια βραδιά.«Γεια σε όλους, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά χρειάζεται να αναβάλω το σημερινό show στο Μαϊάμι», έγραψε η Gaga. Στην ανάρτησή της εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής πρόβας και της φωνητικής προθέρμανσης η φωνή της είχε έντονη καταπόνηση. Ο γιατρός και η φωνητική της προπονήτρια της συνέστησαν να μην εμφανιστεί για να αποφευχθεί πιθανός μακροπρόθεσμος ή μόνιμος τραυματισμός στις φωνητικές χορδές.Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι, παρά την επιθυμία της να συνεχίσει για χάρη των θαυμαστών της, η υγεία της φωνής της πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα. Στην ανάρτηση ζήτησε συγγνώμη από τους fans για την αναστάτωση και υπογράμμισε ότι προσπαθούν να αναπρογραμματίσουν τη συναυλία το συντομότερο δυνατόν.