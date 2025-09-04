Η Κέιτι Χολμς κεφάτη στο γήπεδο του τένις - Το φόρεμα και η τσάντα που θύμιζαν γήπεδο
Η στυλάτη εμφάνιση
Έπειτα από ένα καλοκαίρι γεμάτο γυρίσματα για το Happy Hours — την πρώτη ταινία μιας ρομαντικής τριλογίας που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί — η Katie Holmes βρήκε χρόνο για μια μικρή απόδραση στο US Open. Και όπως πάντα, η εμφάνισή της έγινε αμέσως θέμα συζήτησης για τους λάτρεις του street style.
Η ηθοποιός παρακολούθησε τον συναρπαστικό αγώνα μεταξύ Novak Djokovic και Cameron Norris, φορώντας ένα slip φόρεμα σε γκρι και λευκό καρό από τη Silk Laundry — που θύμιζε το πλέγμα του γηπέδου τένις — και ένα oversized μαύρη δερμάτινο biker jacket ριγμένο στους ώμους.
