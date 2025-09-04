Η Κέιτι Χολμς κεφάτη στο γήπεδο του τένις - Το φόρεμα και η τσάντα που θύμιζαν γήπεδο

Έπειτα από ένα καλοκαίρι γεμάτο γυρίσματα για το Happy Hours — την πρώτη ταινία μιας ρομαντικής τριλογίας που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί — η Katie Holmes βρήκε χρόνο για μια μικρή απόδραση στο US Open. Και όπως πάντα, η εμφάνισή της έγινε αμέσως θέμα συζήτησης για τους λάτρεις του street style.Η ηθοποιός παρακολούθησε τον συναρπαστικό αγώνα μεταξύ Novak Djokovic και Cameron Norris, φορώντας ένα slip φόρεμα σε γκρι και λευκό καρό από τη Silk Laundry — που θύμιζε το πλέγμα του γηπέδου τένις — και ένα oversized μαύρη δερμάτινο biker jacket ριγμένο στους ώμους.