Η σπάνια φωτογραφία των τριών παιδιών της Megan Fox και του Brian Austin Green
Έχουν πραγματικά μεγαλώσει πολύ.

Η σπάνια φωτογραφία των τριών παιδιών της Megan Fox και του Brian Austin Green
ΗMegan Fox, μοιράζεται τρία παιδιά με τον Brian Austin Green, τον δωδεκάχρονο Noah, τον εντεκάχρονο Bodhi και τον εννιάχρονο Journey. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε σε Instagram stories, τα τρία αδέλφια, φάνηκε να έχουν μεγαλώσει αρκετά, καθώς βοηθούσαν τον μικρό τους αδελφό, Zane, τον οποίο ο Brian μεγαλώνει με την αρραβωνιαστικιά του Sharna Burgess – να ετοιμαστεί για το σχολείο.

 
Στο βίντεο, οι τρεις τους επευφημούσαν τον μικρότερο αδερφό τους, ενώ εκείνος κρατούσε μια πινακίδα που έγραφε «Η πρώτη μέρα του Zane στο προνήπιο!».

