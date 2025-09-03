Σάλμα Χάγιεκ: Πώς αντέδρασε ο Άντονι Χόπκινς στη φωτογραφία με το κόκκινο μπικίνι για τα γενέθλιά της

Η Salma Hayek Pinault ξέρει πώς να γιορτάζει με στυλ! Η ηθοποιός γιόρτασε τα 59α γενέθλιά της την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, με μια σέξι φωτογραφία με μπικίνι.Η σταρ της ταινίας Without Blood δημοσίευσε μια φωτογραφία της να ποζάρει με ένα φωτεινό κόκκινο μπικίνι, καθισμένη πάνω σε ένα παγκάκι σε ένα σκάφος στη θάλασσα.Στη φωτογραφία της στο Instagram, την είδαμε να κρατάει ένα κόκκινο ποτό — που ταίριαζε τέλεια με το μαγιό της. Το ποτό και το μπικίνι της ταίριαζαν επίσης με το φλογερό πορτοκαλί ηλιοβασίλεμα πίσω της.«59 ταξίδια γύρω από τον ήλιο και ακόμα χορεύω ☀️💃🏻. Στην υγειά σας και σας ευχαριστώ για την αγάπη σας 🎂🎉♥️», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.\