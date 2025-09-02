Ίθαν Χοκ: Γιατί δεν μετανιώνει που αρνήθηκε τον ρόλο του Jack στον Τιτανικό

ΟEthan Hawke είναι χαρούμενος που έχασε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Τιτανικός» από τον Leonardo DiCaprio. «Δεν νομίζω ότι θα είχα χειριστεί αυτή την επιτυχία τόσο καλά όσο ο Leo», δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στο βρετανικό GQ τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου. «Ήταν ένας γ@μ#(*&ος Beatle».Ο Leonardo DiCaprio υποδύθηκε τον Jack Dawson, τον ρομαντικό πρωταγωνιστή στην ιστορική επική ταινία του James Cameron του 1997 για το ναυάγιο του Τιτανικού το 1912.Παρά την αμφιβολία του για το πώς θα είχε χειριστεί τη φήμη που απέκτησε ο συνάδελφός του για τον ρόλο του στον Τιτανικό, ο Ethan Hawke είχε ήδη πρωταγωνιστήσει στις ταινίες Dead Poets Society, Reality Bites και Before Sunrise πριν από την κυκλοφορία της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας.