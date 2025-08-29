Γυρίσατε πιο κουρασμένοι από τις διακοπές; Τι είναι το unresting και γιατί τείνει να γίνει πραγματικότητα για όλους
Το νέο επεισόδιο του Έχουμε και λέμε, με την Ελιάνα Χρυσικοπούλου, θα μιλήσει στις καρδιές μας

Αν γύρισες από την καλοκαιρινή άδεια πιο κουρασμένος/η απ’ όσο έφυγες, αυτό το Έχουμε Και Λέμε είναι για σένα. Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου εξηγεί τους λόγους για τους οποίους συχνά οι διακοπές αποτυγχάνουν να φέρουν ανάπαυση και αναζωογόνηση, ενώ παράλληλα καταστρώνει ένα σχέδιο διάσωσης του Σεπτεμβρίου, ούτως ώστε να μη χαθεί η θαυμάσια ευκαιρία που προσφέρει αυτός ο μήνας για δυναμικό restart.

 
Ακούστε ολόκληρο το επεισόδιο στο marieclaire.gr
