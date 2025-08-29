Γυρίσατε πιο κουρασμένοι από τις διακοπές; Τι είναι το unresting και γιατί τείνει να γίνει πραγματικότητα για όλους

Αν γύρισες από την καλοκαιρινή άδεια πιο κουρασμένος/η απ’ όσο έφυγες, αυτό το Έχουμε Και Λέμε είναι για σένα. Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου εξηγεί τους λόγους για τους οποίους συχνά οι διακοπές αποτυγχάνουν να φέρουν ανάπαυση και αναζωογόνηση, ενώ παράλληλα καταστρώνει ένα σχέδιο διάσωσης του Σεπτεμβρίου, ούτως ώστε να μη χαθεί η θαυμάσια ευκαιρία που προσφέρει αυτός ο μήνας για δυναμικό restart.