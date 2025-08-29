Η ελληνική παράσταση που έγινε εξώφυλλο σε αμερικάνικο περιοδικό
Το «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» της Ιόλης Ανδρεάδη πλέει σε διεθνή θεατρικά ύδατα.
Μια μοναδική και διεθνής διάκριση για το ελληνικό θέατρο έρχεται από τις ΗΠΑ. Η επιτυχημένη παράσταση «Όσα Παίρνει ο Άνεμος», σε σκηνοθεσία της Ιόλης Ανδρεάδη, έγινε εξώφυλλο στο καλοκαιρινό τεύχος του αμερικανικού περιοδικού «The Scarlett Letter». Η μεγάλη επιτυχία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, που επιστρέφει από 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου και μόνο για μια εβδομάδα παραστάσεων, επιλέχθηκε από το αμερικανικό φανζίν να είναι το εξώφυλλο του τεύχους «Summer 2025», με ένα πλούσιο πολυσέλιδο φωτογραφικό αφιέρωμα.
Το επίσημο περιοδικό παγκοσμίως των απανταχού φανατικών του «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» αφιερώνει τέσσερις σελίδες στην ελληνική παράσταση, παρουσιάζοντας με ενθουσιασμό το καλλιτεχνικό εγχείρημα της Ιόλης Ανδρεάδη να σκηνοθετήσει την εμβληματική νουβέλα της Μάργκαρετ Μίτσελ.
