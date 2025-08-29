Λίγο μετά τον αρραβώνα της Τέιλορ Σουίφτ, η Σελίνα Γκόμεζ έκανε μπατσελορέτ πάρτι (εικόνες)

Μια ματιά στο πώς πέρασε παρέα με τις φίλες της μας έδωσε η Selena Gomez σε αυτό που φάνηκε να είναι το bachelorette πάρτι της.Η τραγουδίστρια, που είναι αρραβωνιασμένη με τον Benny Blanco (το πραγματικό του όνομα είναι Benjamin Joseph Levin), πέρασε όμορφες στιγμές στο Cabo San Lucas. Την Πέμπτη, 28 Αυγούστου, μοιράστηκε φωτογραφίες από τους εορτασμούς στο Instagram, δείχνοντας πώς απήλαυσαν όλες μαζί τη θάλασσα και τον ήλιο.Η Selena Gomez ήταν ντυμένη στα λευκά, ενώ ανάμεσά και ένα πέπλο με την επιγραφή «bride to be». Οι δημοσιεύσεις της περιλάμβαναν και τα διακοσμητικά για το Σαββατοκύριακο, όπως μπαλόνια με τις λέξεις «Mrs. Levin» και «Bride» πάνω από το κρεβάτι της.Μαζί με μερικές solo φωτογραφίες, η ηθοποιός πρόσθεσε εικόνες με τις φίλες της, μεταξύ των οποίων μια που δείχνει την ομάδα των γυναικών να χαμογελούν πλατιά ενώ βρίσκονταν σε βόλτα με σκάφος, και μια άλλη όπου ποζάρουν με τις βαλίτσες τους.Το Instagram carousel ολοκληρωνόταν με ένα βίντεο που παρουσίαζε στιγμές από το ταξίδι. Το βίντεο ξεκινούσε με ένα συγκρότημα να τραγουδά, στη συνέχεια έδειχνε το δείπνο τους στην παραλία υπό το φως των κεριών, ενώ ακολουθούσε η σκηνή όπου η Gomez και οι φίλες της παρακολουθούσαν την ταινία Wedding Crashers στην άμμο.Στη συνέχεια, είδαμε ένα βίντεο με τις φίλες της να χορεύουν και να τραγουδούν γύρω από τη βίλα όπου έμεναν, καθώς και πάνω στο σκάφος. Το βίντεο συνοδευόταν από το τραγούδι της Katy Perry, Teenage Dream, τους στίχους και την παραγωγή του οποίου έχει κάνει ο Benny Blanco.