Zoe Kravitz: Εθεάθη με τον Harry Styles και τον Austin Butler μέσα στην ίδια εβδομάδα
Από τις ρομαντικές φήμες στο Παρίσι έως τη βόλτα στη Ρώμη — και οι σκιές του παρελθόντος.
Η Zoe Kravitz βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο των lifestyle συζητήσεων, καθώς μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε τόσο με τον Austin Butler όσο και με τον Harry Styles, ενώ ταυτόχρονα ήρθαν ξανά στην επιφάνεια παλαιότερες αμφιλεγόμενες δηλώσεις της.
Στις 21 Αυγούστου 2025, η ηθοποιός εντοπίστηκε σε μπαρ του Παρισιού, μετά την πρεμιέρα της ταινίας Caught Stealing, όπου συνομίλησε σε ιδιαίτερα φιλική και οικεία ατμόσφαιρα με τον συμπρωταγωνιστή της, Austin Butler. Οι κοινές τους εμφανίσεις πυροδότησαν άμεσα φήμες για πιθανό ρομαντικό ειδύλλιο.
