Zoe Kravitz: Εθεάθη με τον Harry Styles και τον Austin Butler μέσα στην ίδια εβδομάδα
MARIE CLAIRE

Zoe Kravitz: Εθεάθη με τον Harry Styles και τον Austin Butler μέσα στην ίδια εβδομάδα

Από τις ρομαντικές φήμες στο Παρίσι έως τη βόλτα στη Ρώμη — και οι σκιές του παρελθόντος.

Zoe Kravitz: Εθεάθη με τον Harry Styles και τον Austin Butler μέσα στην ίδια εβδομάδα
Η  Zoe Kravitz βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο των lifestyle συζητήσεων, καθώς μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε τόσο με τον Austin Butler όσο και με τον Harry Styles, ενώ ταυτόχρονα ήρθαν ξανά στην επιφάνεια παλαιότερες αμφιλεγόμενες δηλώσεις της.

 
Στις 21 Αυγούστου 2025, η ηθοποιός εντοπίστηκε σε μπαρ του Παρισιού, μετά την πρεμιέρα της ταινίας Caught Stealing, όπου συνομίλησε σε ιδιαίτερα φιλική και οικεία ατμόσφαιρα με τον συμπρωταγωνιστή της, Austin Butler. Οι κοινές τους εμφανίσεις πυροδότησαν άμεσα φήμες για πιθανό ρομαντικό ειδύλλιο.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης