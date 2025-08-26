Η Κλόντια Σίφερ γιόρτασε τα γενέθλιά της με λευκό μαγιό και τάβλι (εικόνες)
Η Κλόντια Σίφερ γιόρτασε τα γενέθλιά της με λευκό μαγιό και τάβλι (εικόνες)
Το διάσημο μοντέλο βρίσκεται στην Ελλάδα.
α γενέθλιά της γιόρτασε η Claudia Schiffer μπροστά στην πισίνα, παίζοντας τάβλι και φορώντας ένα όμορφο, λευκό μαγιό.
Το μοντέλο με τη διεθνή καριέρα φωτογραφήθηκε με καλοκαιρινή περιβολή να γελά. Ανήρτησε τις φωτογραφίες στο Instagram της γράφοντας στη λεζάντα: «55 σήμερα, τόσο τυχερή που έχω χαρούμενα και υγιή γενέθλια».
Αν και δεν αποκάλυψε πού ακριβώς βρίσκεται, από προηγούμενες αναρτήσεις της ξέρουμε ότι παραθερίζει στην Ελλάδα. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε κάνει μία ανάρτηση στην οποία έγραψε: «H Ελλάδα είναι απλώς πανέμορφη». Δείτε τη εδώ.
