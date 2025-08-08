Η κόρη της Björk περπάτησε στην πασαρέλα της Cecilie Bahnsen
Στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης.
Η Ísadóra Bjarkardóttir Barney, κόρη της Ισλανδής καλλιτέχνιδας Björk, συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της στον χώρο της μόδας. Στα 22 της χρόνια, περπάτησε στην πασαρέλα της Cecilie Bahnsen στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Κοπεγχάγης, σε μια επίδειξη που σηματοδότησε τα 10 χρόνια του δανέζικου οίκου.
