Τηλεθέαση Πέμπτης 22.1.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τηλεθέαση Τηλεόραση θεαματικότητες

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Πέμπτη 22.1.2026

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 7 9,2
Ant1 10 11,4
Alpha 15,5 16,3
Star 9,6 9
Mega 11 11,7
OPEN 4,1 6,2
ΕΡΤ1 3,1 4,5

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 16 20,2
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 6,5 7,8
ALPHA Happy Day 15,4 13,7
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 9,3 18,9
OPEN Ώρα Ελλάδος 12,9 14,4
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 2,9 2,8

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 13,8 19
Ant1  Το πρωινό 10,8 11,4
Alpha Super Κατερίνα 12,7 12
Star Breakfast Star 12,2 7,2
Mega Buongiorno 7,3 9
OPEN  10 παντού 10,2 13,5
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 2,2 3,9

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οπου υπάρχει Ελλάδα 6,1 9,2
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 16,2 16,5
Alpha Το σόι σου 19,6 17,2
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 9  8,1
Mega  Δύο ξένοι 13 8,3
OPEN  Ώρα για ψυχαγωγία 3 3,3
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 3 6,1

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 8,1 5,8
ΑNT1 Ρουκ Ζουκ 11,3 12
ΑΝΤ1 5Χ5 6,1 7,3
Alpha Οικογενειακές ιστορίες 16,1 18,6
Alpha DEAL 20,9 24,3
STAR Master Chef 9,3 6,4
STAR Cash or trash 9,4 11,4
STAR Ο τροχός της τύχης 10,9 16,8
Mega Live News 16,4 17,1
Mega The Chase 13 14,1
OPEN Καθαρές κουβέντες 4,2 7,5
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 6,5 8,2

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 6,5 8,2
ANT1 ANT1 ΝEWS 7,8 8,1
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 16,9 15,5
STAR Star News 10 11,3
Mega MEGA Γεγονότα 12,7 14,1
OPEN Open News 5,1 7,9
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 3,1 4,5

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Στο παρά πέντε 12,9 11,6
MEGA Ελληνική ταινία 10 10,6
ALPHA Το σόι σου 26,9 24,5
ALPHA Άγιος Έρωτας 18,4 22,1
ΑΝΤ1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 7,3 10,9
ANT1 Ποδόσφαιρο 13,1 16,3
STAR Master Chef 14,7 12,5
STAR Ξένη ταινία 8,9 8,8
OPEN  Real View 2,1 2,5
OPEN  Κοινωνία Άνω Κάτω 4,1 6,4
ΕΡΤ 1 Στην πίεση 1,2 1,8
ΕΡΤ 1 Το παιδί 2,5 2,3
ΣΚΑΪ Ντοκιμαντέρ 7,6 10
ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία 4,6 4,2
