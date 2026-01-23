Τηλεθέαση Πέμπτης 22.1.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Πέμπτης 22.1.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Πέμπτη 22.1.2026
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|7
|9,2
|Ant1
|10
|11,4
|Alpha
|15,5
|16,3
|Star
|9,6
|9
|Mega
|11
|11,7
|OPEN
|4,1
|6,2
|ΕΡΤ1
|3,1
|4,5
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|16
|20,2
|Ant1
|Καλημέρα Ελλάδα
|6,5
|7,8
|ALPHA
|Happy Day
|15,4
|13,7
|Mega
|Κοινωνία Ώρα Mega
|9,3
|18,9
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|12,9
|14,4
|ΕΡΤ1
|Νωρίς Νωρίς
|2,9
|2,8
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Αταίριαστοι
|13,8
|19
|Ant1
|Το πρωινό
|10,8
|11,4
|Alpha
|Super Κατερίνα
|12,7
|12
|Star
|Breakfast Star
|12,2
|7,2
|Mega
|Buongiorno
|7,3
|9
|OPEN
|10 παντού
|10,2
|13,5
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν σε Είδον
|2,2
|3,9
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Οπου υπάρχει Ελλάδα
|6,1
|9,2
|ΑΝΤ1
|Αποκαλύψεις
|16,2
|16,5
|Alpha
|Το σόι σου
|19,6
|17,2
|STAR
|Αλήθειες με τη Ζήνα
|9
|8,1
|Mega
|Δύο ξένοι
|13
|8,3
|OPEN
|Ώρα για ψυχαγωγία
|3
|3,3
|ΕΡΤ1
|ΠΟΠ μαγειρική
|3
|6,1
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Ελληνική ταινία
|8,1
|5,8
|ΑNT1
|Ρουκ Ζουκ
|11,3
|12
|ΑΝΤ1
|5Χ5
|6,1
|7,3
|Alpha
|Οικογενειακές ιστορίες
|16,1
|18,6
|Alpha
|DEAL
|20,9
|24,3
|STAR
|Master Chef
|9,3
|6,4
|STAR
|Cash or trash
|9,4
|11,4
|STAR
|Ο τροχός της τύχης
|10,9
|16,8
|Mega
|Live News
|16,4
|17,1
|Mega
|The Chase
|13
|14,1
|OPEN
|Καθαρές κουβέντες
|4,2
|7,5
|ΕΡΤ1
|Στούντιο 4
|6,5
|8,2
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|6,5
|8,2
|ANT1
|ANT1 ΝEWS
|7,8
|8,1
|Alpha
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|16,9
|15,5
|STAR
|Star News
|10
|11,3
|Mega
|MEGA Γεγονότα
|12,7
|14,1
|OPEN
|Open News
|5,1
|7,9
|ΕΡΤ1
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|3,1
|4,5
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Στο παρά πέντε
|12,9
|11,6
|MEGA
|Ελληνική ταινία
|10
|10,6
|ALPHA
|Το σόι σου
|26,9
|24,5
|ALPHA
|Άγιος Έρωτας
|18,4
|22,1
|ΑΝΤ1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|7,3
|10,9
|ANT1
|Ποδόσφαιρο
|13,1
|16,3
|STAR
|Master Chef
|14,7
|12,5
|STAR
|Ξένη ταινία
|8,9
|8,8
|OPEN
|Real View
|2,1
|2,5
|OPEN
|Κοινωνία Άνω Κάτω
|4,1
|6,4
|ΕΡΤ 1
|Στην πίεση
|1,2
|1,8
|ΕΡΤ 1
|Το παιδί
|2,5
|2,3
|ΣΚΑΪ
|Ντοκιμαντέρ
|7,6
|10
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία
|4,6
|4,2
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα