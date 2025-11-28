COSMOTE TV: Δεκέμβριος με την πρεμιέρα του «ΡΙΦΙΦΙ» και το επικό δράμα «Sandokan»

Sponsored Content

Η COSMOTE TV υποδέχεται τον Δεκέμβριο με τη νέα της παραγωγή μυθοπλασίας, « ΡΙΦΙΦΙ ». Η σειρά 6 επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 23:00, στο COSMOTE CINEMA 1. Από την ατζέντα του μήνα, ξεχωρίζει και το νέο επικό δράμα « Sandokan », με τους Τζαν Γιαμάν (Daydreamer, Viola), Εντ Γουέστγουικ (Gossip Girl) και Τζον Χάνα (The Mummy), που μας μεταφέρει στον κόσμο των πειρατών.

Τον Δεκέμβριο θα κάνει, επίσης, πρεμιέρα η νέα σειρά του BBC, « Wild Cherry », με τις Κάρμεν Ιτζούγκου (True Detective, The Purge: Anarchy) και Ιβ Μπεστ (House of the Dragon), το « The Revenge Club », το οποίο ακολουθεί 6 αγνώστους που συνεργάζονται για να πάρουν εκδίκηση από εκείνους που τους πρόδωσαν, η ισπανική σειρά μυστηρίου « Innate », καθώς και το « Twelve Dates 'Til Christmas », που θα μας βάλει στο κλίμα των εορτών. Τον ίδιο μήνα, έρχεται η 2 η σεζόν της σειράς φαντασίας « Sanctuary: A Witch's Tale », η 7 η σεζόν της κωμωδίας « Brassic », αλλά και ο 2 ος κύκλος του « Sisters », που φέρνει εντάσεις στις σχέσεις των δύο ετεροθαλών αδελφών Σάρε και Σούζι.

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο μέσα από τον δωρεάν, On Demand κατάλογο ταινιών και σειρών της. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.



Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Δεκεμβρίου:



Sandokan

Στα μέσα του 19 ου αιώνα, στο Βόρνεο, ένα νησί κατοικημένο από τις ιθαγενείς φυλές των Νταγιάκ που βρίσκεται υπό την κυριαρχία των Βρετανών, ο πειρατής Σαντοκάν παλεύει για την επιβίωση του πληρώματός του. Κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής, γνωρίζει τη Μαριάν, την κόρη του Βρετανού προξένου, πυροδοτώντας ένα απαγορευμένο πάθος. Βασισμένο στα μυθιστορήματα του Εμίλιο Σαλγκάρι.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Ιταλία: Τρίτη 2/12, στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV, με διπλά επεισόδια κάθε εβδομάδα.

Twelve Dates ’Til Christmas

Η Κέιτ είναι μία σχεδιάστρια υφασμάτων που ζει στο Λονδίνο, αλλά δυσκολεύεται να βρει έμπνευση. Η κολλητή της τη γράφει σε μια χριστουγεννιάτικη υπηρεσία γνωριμιών με δώδεκα ραντεβού μέχρι τα Χριστούγεννα. Καθώς δοκιμάζει την τύχη της στον έρωτα, η Κέιτ ξαναβρίσκει τη «σπίθα» που της έλειπε, αλλά καλείται παράλληλα να πάρει μια απόφαση που θα αλλάξει το μέλλον της.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αγγλία: Σάββατο 6/12, στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV, με διπλά επεισόδια κάθε εβδομάδα.

Sisters (2η σεζόν)

Ενάμιση χρόνο μετά την αναχώρηση της Σερ από στην Ιρλανδία, μια ευχάριστη ανακάλυψη, μια πρόσκληση γάμου και μια απώλεια στέλνει τη Σουζ στον Καναδά... εκεί όπου την περιμένει το οδυνηρό μυστικό της Σερ και μια σημαντική απόφαση.

Πρεμιέρα με διπλά επεισόδια: Κυριακή 7/12, 22:00, COSMOTE SERIES HD.

Wild Cherry

Η ζωή μοιάζει ιδανική για τις μαμάδες και φίλες Τζούλιετ και Λόρνα, που ζουν σε έναν πολυτελή «παράδεισο» για πλουσίους. Όταν, οι κόρες τους μπλέκονται σε ένα συγκλονιστικό σκάνδαλο, συνειδητοποιούν ότι τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Τα τοξικά μυστικά που βγαίνουν στην επιφάνεια δημιουργούν βαθιές ρωγμές στην προνομιούχα κοινότητα μιας άλλοτε ειδυλλιακής πόλης.

Πρεμιέρα: Κυριακή 14/12, 19:30, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

ΡΙΦΙΦΙ

Το «ΡΙΦΙΦΙ» είναι εμπνευσμένο από την περιβόητη ληστεία σε τράπεζα της Αθήνας το 1992. Ποιοι το έκαναν και γιατί; Οι Αρχές μίλησαν για οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατικές οργανώσεις και ιδιαίτερα μορφωμένους και αδίστακτους δράστες. Ήταν, όμως, πράγματι έτσι; Με τη δύναμη της μυθοπλασίας, η νέα παραγωγή της COSMOTE TV συνδυάζει τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με μια αληθινή ιστορία ανθρώπινης τραγωδίας, δημιουργώντας μια ανθρωποκεντρική σειρά, γεμάτη συγκίνηση κι έντονα στοιχεία χιούμορ. Στη σειρά πρωταγωνιστούν: Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Πάνος Βλάχος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης και Αχιλλεάς Ζέρβας.

Πρεμιέρα: Δευτέρα 15/12, 23:00, COSMOTE CINEMA 1.

The Revenge Club

Όταν έξι άγνωστοι συναντιούνται σε μια ομάδα υποστήριξης χωρισμένων, μια σκοτεινή ιδέα γεννιέται στο μυαλό τους: να πάρουν εκδίκηση! Ωστόσο, αυτό που ξεκινά ως μια απόπειρα να «θεραπευτούν» γρήγορα εξελίσσεται σε κάτι πολύ επικίνδυνο.

Πρεμιέρα: Κυριακή 21/12, 19:15, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Innate

Η Σάρα, επιτυχημένη ψυχολόγος και κόρη διαβόητου κατά συρροή δολοφόνου, βλέπει τη ζωή της να ανατρέπεται όταν ο πατέρας της αποφυλακίζεται και νέα εγκλήματα συγκλονίζουν την πόλη. Καθώς τα στοιχεία δεν οδηγούν σε εκείνον, αρχίζει να φοβάται ότι ο έφηβος γιος της μπορεί να εμπλέκεται.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Ισπανία: Τετάρτη 24/12, 19:15, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Brassic (7η σεζόν)

Η παρέα επιστρέφει για το μεγάλο φινάλε, με νέες τρελές περιπέτειες και αστείρευτο γέλιο. Μετά τον χαμό του Ντίλαν, αποφασίζουν να ζουν κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία, κάτι όμως που θα τους φέρει αντιμέτωπους με μεγάλους μπελάδες…

Πρεμιέρα: Πέμπτη 25/12, 00:15, COSMOTE SERIES HD.

Sanctuary: A Witch’s Tale (2η σεζόν)

Στον νέο κύκλο η μάγισσα Σάρα Φεν και η κόρη της Χάρπερ ζουν κρυμμένες στη Σκωτία, καθώς μια νέα νομοθεσία κατά των μαγισσών πυροδοτεί διώξεις. Καθώς η Σάρα φοβάται ότι τα χειρότερα έρχονται, αναγκάζεται να επιστρέψει στο Sanctuary ως μυστική πράκτορας της ένωσης μαγισσών «The Moot» και μπλέκει σε έρευνα για μια μυστηριώδη δολοφονία.