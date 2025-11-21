Τηλεθέαση Πέμπτης 20.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Πέμπτης 20.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Πέμπτη 20.11.2025
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|6,7
|8,5
|Ant1
|10,6
|11,8
|Alpha
|16
|16,2
|Star
|9,4
|8,3
|Mega
|10,8
|13,8
|OPEN
|3
|5,3
|ΕΡΤ1
|3,8
|4,5
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|9,4
|18,5
|Ant1
|Καλημέρα Ελλάδα
|11,4
|10,1
|Alpha
|Happy Day
|19,8
|15,8
|Mega
|Κοινωνία Ώρα Mega
|22,2
|22
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|8,5
|12,3
|ΕΡΤ1
|Νωρίς Νωρίς
|2,1
|2,7
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Αταίριαστοι
|6,1
|15,2
|Ant1
|Το πρωινό
|11,4
|15,8
|Alpha
|Super Κατερίνα
|16,9
|14,2
|Star
|Breakfast Star
|5,8
|6,1
|Mega
|Buongiorno
|7,9
|11,4
|OPEN
|10 παντού
|4,6
|10,5
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν σε Είδον
|8,4
|4,1
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Οπου υπάρχει Ελλάδα
|6,2
|8,4
|ΑΝΤ1
|Αποκαλύψεις
|16,1
|19,7
|Alpha
|Το σόι σου
|15,1
|15,5
|STAR
|Αλήθειες με τη Ζήνα
|10,5
|9,2
|Mega
|Πενήντα Πενήντα
|16,3
|10,6
|OPEN
|Ώρα για ψυχαγωγία
|1,6
|2,1
|ΕΡΤ1
|ΠΟΠ μαγειρική
|1,6
|6,9
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Ελληνική ταινία
|7,3
|5,1
|ΑNT1
|5X5
|10,3
|10,3
|Alpha
|Οικογενειακές ιστορίες
|22
|18,7
|STAR
|Ο τροχός της τύχης
|14,5
|19,2
|Mega
|Live News
|16
|18,4
|OPEN
|Καθαρές κουβέντες
|2,6
|5,5
|ΕΡΤ1
|Στούντιο 4
|7
|8
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|7,4
|8,8
|ANT1
|ANT1 ΝEWS
|6,8
|7,4
|Alpha
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|15,4
|15,7
|STAR
|Star News
|14,2
|12,4
|Mega
|MEGA Γεγονότα
|13,1
|13,4
|OPEN
|Open News
|3,7
|7,8
|ΕΡΤ1
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|2,8
|3,5
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Η Γη της Ελιάς
|8,8
|17,3
|MEGA
|Η μεγάλη εικόνα
|5,5
|8,6
|ALPHA
|Να μ' αγαπάς
|15,7
|22,1
|ALPHA
|Άγιος Έρωτας
|16,5
|23,1
|ALPHA
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|15,9
|15,9
|ΑΝΤ1
|Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος
|16,9
|15,4
|ΑΝΤ1
|Don't forget the lyrics
|9,8
|8,1
|ΑΝΤ1
|Σέρρες
|4,4
|4,3
|STAR
|First Dates
|12,1
|9,4
|STAR
|Τα φαντάσματα
|9,9
|7,4
|OPEN
|Real View
|3
|2,5
|OPEN
|Κοινωνία Ανω Κάτω
|4,1
|5,5
|ΕΡΤ 1
|Στην πίεση
|1,9
|2,1
|ΕΡΤ 1
|Το παιδί
|3
|2,8
|ΣΚΑΪ
|Τότε και τώρα
|6,3
|6
|ΣΚΑΪ
|Στην αγκαλιά του φάνη
|4,1
|5,7
