Τηλεθέαση Τετάρτης 5.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση ελληνική τηλεόραση θεαματικότητες

Τηλεθέαση Τετάρτης 5.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τετάρτη 5.11.2025

Τηλεθέαση Τετάρτης 5.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 7,1 8,3
Ant1 12,4 13,3
Alpha 13,4 15,2
Star 8,3 8,5
Mega 13 13,4
OPEN 2,8 5,4
ΕΡΤ1 3,2 4,2

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 12,3 20,6
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 9,8 9,8
Alpha Happy Day 18,5 15,2
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 16,1 15,8
OPEN Ώρα Ελλάδος 5,3 13,2
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 6,4 3,5

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 13,9 17,3
Ant1  Το πρωινό 11,1 13,4
Alpha Super Κατερίνα 17,3 14,6
Star Breakfast Star 5,8 4,6
Mega Buongiorno 11,1 11,1
OPEN  10 παντού 3,3 8,9
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 2,3 3,5

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οπου υπάρχει Ελλάδα 6,6 8,8
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 12,1 15,2
Alpha Το σόι σου 14,8 16
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 8 10,4
Mega  Πενήντα Πενήντα 16,1 9,9
OPEN  Ώρα για ψυχαγωγία 3,1 3,4
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 1,9 7,8

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 9,2 5,4
ΑNT1 5X5 8,5 9,8
Alpha Οικογενειακές ιστορίες 11,3 15,8
STAR Ο τροχός της τύχης 14,6 19,5
Mega Live News 17,3 19,8
OPEN Καθαρές κουβέντες 1,7 5
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 8 7,6

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 6,1 8,3
ANT1 ANT1 ΝEWS 6,7 8
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 11,2 12,5
STAR Star News 11,2 12,1
Mega MEGA Γεγονότα 14,9 14,7
OPEN Open News 4,3 8,3
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 4,1 4,3

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Ποδόσφαιρο 14,1 14,9
MEGA Post Game 12,1 18,9
ALPHA Άγιος Έρωτας 19 23,2
ΑΝΤ1 Ράδιο Αρβύλα 23,8 20,5
ΑΝΤ1 Grand Hotel 12,3 16,6
STAR Η φάρμα 9,6 9,4
OPEN  Real View 3,5 3,3
OPEN  Κοινωνία Ανω Κάτω 3,9 5,6
ΕΡΤ 1 Καλά θα πάει αυτό 1,5 1,7
ΕΡΤ 1 Το παιδί 2,2 2,5
ΣΚΑΪ Τότε και Τώρα 15,6 10,9
