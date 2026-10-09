Κώστας Μαρτάκης: Ένα μακρινό όνειρο είναι ένα σπίτι εκτός Αθηνών, να έχω ένα κτήμα με τα ζώα μου
Κώστας Μαρτάκης: Ένα μακρινό όνειρο είναι ένα σπίτι εκτός Αθηνών, να έχω ένα κτήμα με τα ζώα μου
Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός, είπε ο τραγουδιστής
Ένα σπίτι μακριά από την Αθήνα, είναι στα μελλοντικά όνειρα του Κώστα Μαρτάκη, εκφράζοντας την επιθυμία να αποκτήσει ένα κτήμα με ζώα.
Ο τραγουδιστής μοιράστηκε μία σκέψη του αναφορικά με τα επόμενα χρόνια της ζωής του, δηλώνοντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ότι μακροπρόθεσμα φαντάζεται τον εαυτό του να αποκτήσει ένα σπίτι εκτός Αθηνών, καλλιεργώντας τα δικά του φρούτα και λαχανικά.
Αναφερόμενος σε αυτό το πλάνο, ο Κώστας Μαρτάκης είπε: «Ένα μακρινό όνειρο είναι ένα σπίτι εκτός Αθηνών, μακάρι να με αξιώσει ο Θεός να μπορώ να έχω το δικό μου κτήμα, με τα δικά μου ζώα, με ζαρζαβατικά μου, τα φρούτα μου, τα λαχανικά μου».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής μοιράστηκε μία σκέψη του αναφορικά με τα επόμενα χρόνια της ζωής του, δηλώνοντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ότι μακροπρόθεσμα φαντάζεται τον εαυτό του να αποκτήσει ένα σπίτι εκτός Αθηνών, καλλιεργώντας τα δικά του φρούτα και λαχανικά.
Αναφερόμενος σε αυτό το πλάνο, ο Κώστας Μαρτάκης είπε: «Ένα μακρινό όνειρο είναι ένα σπίτι εκτός Αθηνών, μακάρι να με αξιώσει ο Θεός να μπορώ να έχω το δικό μου κτήμα, με τα δικά μου ζώα, με ζαρζαβατικά μου, τα φρούτα μου, τα λαχανικά μου».
Δείτε το βίντεο
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