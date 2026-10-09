Κώστας Μαρτάκης: Ένα μακρινό όνειρο είναι ένα σπίτι εκτός Αθηνών, να έχω ένα κτήμα με τα ζώα μου
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Κώστας Μαρτάκης Επαρχία Σπίτι

Κώστας Μαρτάκης: Ένα μακρινό όνειρο είναι ένα σπίτι εκτός Αθηνών, να έχω ένα κτήμα με τα ζώα μου

Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός, είπε ο τραγουδιστής

Κώστας Μαρτάκης: Ένα μακρινό όνειρο είναι ένα σπίτι εκτός Αθηνών, να έχω ένα κτήμα με τα ζώα μου
Ιωάννα Μαρίνου
Ένα σπίτι μακριά από την Αθήνα, είναι στα μελλοντικά όνειρα του Κώστα Μαρτάκη, εκφράζοντας την επιθυμία να αποκτήσει ένα κτήμα με ζώα.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε μία σκέψη του αναφορικά με τα επόμενα χρόνια της ζωής του, δηλώνοντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ότι μακροπρόθεσμα φαντάζεται τον εαυτό του να αποκτήσει ένα σπίτι εκτός Αθηνών, καλλιεργώντας τα δικά του φρούτα και λαχανικά.

Αναφερόμενος σε αυτό το πλάνο, ο Κώστας Μαρτάκης είπε: «Ένα μακρινό όνειρο είναι ένα σπίτι εκτός Αθηνών, μακάρι να με αξιώσει ο Θεός να μπορώ να έχω το δικό μου κτήμα, με τα δικά μου ζώα, με ζαρζαβατικά μου, τα φρούτα μου, τα λαχανικά μου».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου

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