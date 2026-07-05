Πενέλοπε Κρουζ για Χαβιέ Μπαρδέμ: Νιώθω ότι ακόμα μαθαίνω μέσα στη σχέση μου και είμαι με έναν άνθρωπο που γνωρίζω εδώ και 33 χρόνια
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Πενέλοπε Κρουζ Χαβιέρ Μπαρδέμ Σχέση

Πενέλοπε Κρουζ για Χαβιέ Μπαρδέμ: Νιώθω ότι ακόμα μαθαίνω μέσα στη σχέση μου και είμαι με έναν άνθρωπο που γνωρίζω εδώ και 33 χρόνια

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2010 στις Μπαχάμες και έχει αποκτήσει δύο παιδιά

Πενέλοπε Κρουζ για Χαβιέ Μπαρδέμ: Νιώθω ότι ακόμα μαθαίνω μέσα στη σχέση μου και είμαι με έναν άνθρωπο που γνωρίζω εδώ και 33 χρόνια
Ιωάννα Μαρίνου
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Στον γάμο της με τον Χαβιέ Μπαρδέμ αναφέρθηκε η Πενέλοπε Κρουζ, επισημαίνοντας ότι αν τον γνωρίζει εδώ και 33 χρόνια, εξακολουθεί να μαθαίνει μέσα στη σχέση και να ανακαλύπτει συνεχώς νέες πτυχές του.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο People, επισημαίνοντας ότι θεωρεί φυσιολογικό οι άνθρωποι να ανακαλύπτουν συνεχώς νέες πλευρές του συντρόφου τους. Όπως είπε, αυτό συμβαίνει γιατί, όπως δεν ολοκληρώνεται ποτέ η διαδικασία αυτογνωσίας, έτσι δεν ολοκληρώνεται ούτε η γνώση του άλλου μέσα σε μια σχέση. 

Η Κρουζ σημείωσε ότι γνωρίζει τον σύζυγό της εδώ και περίπου 33 χρόνια, προσθέτοντας ότι η κοινή τους πορεία ξεκίνησε πολύ πριν γίνουν διάσημοι. «Νιώθω ότι ακόμα μαθαίνω στη σχέση μου, και είμαι με έναν άνθρωπο που γνωρίζω εδώ και 33 χρόνια» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Πραγματικά γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο, αλλά είναι σαν να υπάρχει μια μέρα που πραγματικά γνωρίζεις τον εαυτό σου; Όχι. Το ίδιο ισχύει και με τον σύντροφό σου».


Οι δύο ηθοποιοί συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1992 στα γυρίσματα της ταινίας «Jamón Jamón», ενώ η ερωτική τους σχέση αναπτύχθηκε αργότερα, όταν συνεργάστηκαν ξανά το 2008 στην ταινία «Vicky Cristina Barcelona».

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ έχει αναφερθεί στο παρελθόν στη σχέση τους, σημειώνοντας ότι υπήρχε έντονη χημεία από την πρώτη τους συνεργασία, όμως η σχέση τους δεν προχώρησε τότε, καθώς και οι δύο παρέμεναν επιφυλακτικοί. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2010 στις Μπαχάμες και έχει αποκτήσει δύο παιδιά.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
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