Ελένη Χατζίδου: Δεν μετράω τα χρόνια, αλλά τους ανθρώπους και όλα όσα δεν αγοράζονται, γράφει για τα γενέθλιά της
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Ελένη Χατζίδου Γενέθλια

Ελένη Χατζίδου: Δεν μετράω τα χρόνια, αλλά τους ανθρώπους και όλα όσα δεν αγοράζονται, γράφει για τα γενέθλιά της

Γιατί ο χρόνος από μόνος του δεν λέει τίποτα, τόνισε η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια σε ανάρτησή της

Ελένη Χατζίδου: Δεν μετράω τα χρόνια, αλλά τους ανθρώπους και όλα όσα δεν αγοράζονται, γράφει για τα γενέθλιά της
Τα γενέθλιά της γιορτάζει η Ελένη Χατζίδου, με την τραγουδίστρια και παρουσιάστρια να κάνει μία ανάρτηση στα social media προκειμένου να μοιραστεί μερικές σκέψεις της.

Mέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, τόνισε ότι δεν στέκεται στα χρόνια που περνούν, αλλά στις στιγμές και στους ανθρώπους που δίνουν αξία στον χρόνο.

Όπως έγραψε  η Ελένη Χατζίδου στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Δεν μετράω τα χρόνια. Μετράω τα γέλια, τους ανθρώπους, τις αγκαλιές και όλα όσα δεν αγοράζονται. Γιατί ο χρόνος από μόνος του δεν λέει τίποτα. Σημασία έχει με ποιους τον μοιράζεσαι και πώς επιλέγεις να τον ζήσεις. Χρόνια μου πολλά».

Η ανάρτηση της Ελένης Χατζίδου


Ελένη Χατζίδου: Δεν μετράω τα χρόνια, αλλά τους ανθρώπους και όλα όσα δεν αγοράζονται, γράφει για τα γενέθλιά της

Ελένη Χατζίδου: Δεν μετράω τα χρόνια, αλλά τους ανθρώπους και όλα όσα δεν αγοράζονται, γράφει για τα γενέθλιά της

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