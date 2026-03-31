Η Κινέζα Faye Yuan τραγουδάει σε άπταιστα ελληνικά Ακύλα και «Ferto», δείτε βίντεο
Καλή επιτυχία Ελλάδα, έγραψε η 22χρονη με καταγωγή από την Κίνα που τα τελευταία χρόνια ζει και σπουδάζει στην Ελλάδα
Το κομμάτι του Ακύλα «Ferto» με το οποίο θα διαγωνιστεί στη Eurovision 2026, ερμήνευσε σε άπταιστα ελληνικά η Κινέζα Faye Yuan.
Η 22χρονη που τα τελευταία χρόνια ζει και σπουδάζει στην Ελλάδα, δημοσίευσε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται να τραγουδάει το «Ferto». «Καλή επιτυχία Ελλάδα! Φέρτοοο» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Η 22χρονη καλλιτέχνιδα με καταγωγή από την Κίνα, τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα για να σπουδάσει. Αν και αρχικά δεν είχε καμία σύνδεση με τη χώρα, ανέπτυξε έντονη αγάπη για αυτήν, γεγονός που την οδήγησε στην απόφαση να μετακομίσει μόνιμα εδώ.
Σε ηλικία μόλις 16 ετών, πήρε την απόφαση να αφήσει τη ζωή της στην Κίνα και να έρθει στην Ελλάδα, χωρίς να γνωρίζει καθόλου την ελληνική γλώσσα. Ξεκινώντας από το μηδέν, κατάφερε να τη μάθει και στη συνέχεια να περάσει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Οικονομικών.
Έπειτα, έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο «The Voice», ωστόσο δεν κατάφερε να περάσει στις blind auditions. Η Yuan είναι πολύ ενεργή στα social media, δημοσιεύοντας συχνά υλικό από την καθημερινότητά της στους λογαριασμούς της σε TikTok και Instagram.
@fayeyuanofficial
Καλη Επιτυχία ΕΛΛΑΔΑ!!! Φέρτοοο🫴🏻🏆 #fayeyuan #akylas #ferto #eurovision2026 #greek♬ 原創音樂 - Faye Yuan
View this post on Instagram
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα