Η Κινέζα Faye Yuan τραγουδάει σε άπταιστα ελληνικά Ακύλα και «Ferto», δείτε βίντεο

Η 22χρονη καλλιτέχνιδα με καταγωγή από την Κίνα, τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα για να σπουδάσει. Αν και αρχικά δεν είχε καμία σύνδεση με τη χώρα, ανέπτυξε έντονη αγάπη για αυτήν, γεγονός που την οδήγησε στην απόφαση να μετακομίσει μόνιμα εδώ.





Σε ηλικία μόλις 16 ετών, πήρε την απόφαση να αφήσει τη ζωή της στην Κίνα και να έρθει στην Ελλάδα, χωρίς να γνωρίζει καθόλου την ελληνική γλώσσα. Ξεκινώντας από το μηδέν, κατάφερε να τη μάθει και στη συνέχεια να περάσει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Οικονομικών.

Έπειτα, έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο «The Voice», ωστόσο δεν κατάφερε να περάσει στις blind auditions. Η Yuan είναι πολύ ενεργή στα social media, δημοσιεύοντας συχνά υλικό από την καθημερινότητά της στους λογαριασμούς της σε TikTok και Instagram.